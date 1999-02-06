Зильберберг Абрам
Место рожденияг. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1926
Сын: Зильберберг Леонид (Либкинд) Абрамович
Мать ребёнка: Зильберберг Блюма
Рождение ребёнка
20.12.1928
Дочь: Зильберберг Анна Абрамовна
Мать ребёнка: Зильберберг Блюма
г. Люблин, Польская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зильберберг Блюма
Смерть
1956