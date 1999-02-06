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Зильберберг Абрам

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Место рождения

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1926

Сын: Зильберберг Леонид (Либкинд) Абрамович

Мать ребёнка: Зильберберг Блюма

Рождение ребёнка
20.12.1928

Дочь: Зильберберг Анна Абрамовна

Мать ребёнка: Зильберберг Блюма

г. Люблин, Польская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зильберберг Блюма

Смерть
1956
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