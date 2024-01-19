Патрина Матрена Дмитриевна (Федоровна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрина Матрена Дмитриевна (Федоровна?)

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Реткина Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Патрин Иван Егорович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Патрин Иван Иванович

Отец ребёнка: Патрин Иван Егорович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Патрин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Патрин Иван Егорович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрин Иван Егорович

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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