Патрина Матрена Дмитриевна (Федоровна?)
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Реткина Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Патрин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1722
Сын: Патрин Иван Иванович
Отец ребёнка: Патрин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Патрин Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Патрин Иван Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно