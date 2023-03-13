Казадаевъ Филиппъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казадаевъ Филиппъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Казадаевъ Абрамъ

Мать ребёнка: Казадаева Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Казадаева Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казадаевъ Василий

Мать ребёнка: Казадаева Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казадаева Евдокия Петрова

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