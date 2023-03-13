Казадаевъ Филиппъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Казадаевъ Абрамъ
Мать ребёнка: Казадаева Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Казадаева Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казадаевъ Василий
Мать ребёнка: Казадаева Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно