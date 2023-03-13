Казадаевъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казадаевъ Филиппъ
Рождение ребёнка
05.09.1901
Сын: Казадаевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Казадаева Евдокия Иванова
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1915
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Казадаева Евдокия Иванова
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно