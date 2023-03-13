Казадаевъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казадаевъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казадаевъ Филиппъ

Мать: Казадаева Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
05.09.1901

Сын: Казадаевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Казадаева Евдокия Иванова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1915

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Казадаева Евдокия Иванова

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казадаева Евдокия Иванова

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