Казадаевъ Абрамъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Казадаевъ Филиппъ
Рождение ребёнка
19.08.1895
Сын: Казадаевъ Петръ
Мать ребёнка: Казадаева Юлия Якимова
Рождение ребёнка
14.04.1907
Сын: Казадаевъ Григорий
Мать ребёнка: Казадаева Юлия Якимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калашникова Елена (евдокия)
Мать ребёнка: Казадаева Юлия Якимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казадаева Татьяна
Мать ребёнка: Казадаева Юлия Якимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казадаева Юлия Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казадаева Юлия Якимова