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Казадаевъ Абрамъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Казадаевъ Филиппъ

Мать: Казадаева Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Казадаевъ Петръ

Мать ребёнка: Казадаева Юлия Якимова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1907

Сын: Казадаевъ Григорий

Мать ребёнка: Казадаева Юлия Якимова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калашникова Елена (евдокия)

Мать ребёнка: Казадаева Юлия Якимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казадаева Татьяна

Мать ребёнка: Казадаева Юлия Якимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казадаева Юлия Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казадаева Юлия Якимова

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