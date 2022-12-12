(Чернеева) София Давыдовна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти30.11.1819
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Чернеев Давид Ильич
Мать: Чернеева Агафия Власовна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
30.11.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
30.11.1819
Причина смерти: Горячкой