(Чернеева) София Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чернеева) София Давыдовна

(Чернеева) София Давыдовна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

30.11.1819

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Чернеев Давид Ильич

Мать: Чернеева Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
30.11.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
30.11.1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Горячкой
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close