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Леоненок Василий Саввич

Место рождения

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леоненок Савва

Мать: не указана

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоненок Василий Васильевич

Мать ребёнка: Леоненок Стефанида Саввина

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Леоненок Стефанида Саввина

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоненок Василий Васильевич

Мать ребёнка: Леоненок Стефанида Саввина

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Васильевна

Мать ребёнка: Леоненок Стефанида Саввина

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоненок Никита Васильевич

Мать ребёнка: Леоненок Стефанида Саввина

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леоненок Стефанида Саввина

Смерть
Неизвестно