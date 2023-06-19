Леоненок Василий Саввич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леоненок Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леоненок Василий Васильевич
Мать ребёнка: Леоненок Стефанида Саввина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Леоненок Стефанида Саввина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леоненок Василий Васильевич
Мать ребёнка: Леоненок Стефанида Саввина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Васильевна
Мать ребёнка: Леоненок Стефанида Саввина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леоненок Никита Васильевич
Мать ребёнка: Леоненок Стефанида Саввина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно