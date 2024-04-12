Леоненок Стефанида Саввина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леоненок Василий Васильевич
Отец ребёнка: Леоненок Василий Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Леоненок Василий Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леоненок Василий Васильевич
Отец ребёнка: Леоненок Василий Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Леоненок Василий Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леоненок Никита Васильевич
Отец ребёнка: Леоненок Василий Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно