Леоненок Стефанида Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леоненок Стефанида Саввина

Место рождения

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савва

Мать: не указана

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоненок Василий Васильевич

Отец ребёнка: Леоненок Василий Саввич

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Леоненок Василий Саввич

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоненок Василий Васильевич

Отец ребёнка: Леоненок Василий Саввич

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Леоненок Василий Саввич

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леоненок Никита Васильевич

Отец ребёнка: Леоненок Василий Саввич

Кургановка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леоненок Василий Саввич

Смерть
Неизвестно
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