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Закляков Вячеслав

Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

30.05.1950

Дата смерти

08.06.2015

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1950

Отец: Закляков Дмитрий

Мать: Заклякова Наталья

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
г.Сергиев Посад в наст. время
Рождение ребёнка
08.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
08.06.2015
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область