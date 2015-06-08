Закляков Вячеслав
Место рождения
Дата рождения30.05.1950
Дата смерти08.06.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1950
Отец: Закляков Дмитрий
Мать: Заклякова Наталья
г.Сергиев Посад в наст. время
Рождение ребёнка
08.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.06.2015