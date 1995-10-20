Заклякова (Демина) Наталья Павловна
Место рождения
Дата рождения28.08.1918
Дата смерти20.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1918
Рождение ребёнка
14.09.1944
Дочь: Яцюра (Заклякова) Валентина
Отец ребёнка: Закляков Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
30.05.1950
Сын: Закляков Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Закляков Дмитрий Яковлевич
г.Сергиев Посад в наст. время
Смерть
20.10.1995
Причина смерти: цереброз
Похороны
Неизвестно
старое кладбище, мкрн. Северный