Заклякова (Демина) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заклякова (Демина) Наталья Павловна

Место рождения

Андреево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

28.08.1918

Дата смерти

20.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1918

Отец: Демин Павел Семенов

Мать: Демина (Мошкова) Анна Матвеева

Андреево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1944

Дочь: Яцюра (Заклякова) Валентина

Отец ребёнка: Закляков Дмитрий Яковлевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.05.1950

Сын: Закляков Вячеслав Дмитриевич

Отец ребёнка: Закляков Дмитрий Яковлевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
г.Сергиев Посад в наст. время
Смерть
20.10.1995
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: цереброз
Похороны
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
старое кладбище, мкрн. Северный

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