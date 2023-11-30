Овчинникова (Тетерятникова) Анна Федорова
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиДо 1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1883 ст.
Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
07.08.1885 ст.
Сын: Овчинников Трофим Георгиевич
Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
22.07.1887 ст.
Сын: Овчинников Илья Георгиевич
Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1890 ст.
Сын: Овчинников Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
15.06.1894 ст.
Дочь: Мария 1 Георгиевна
Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1898 ст.
Сын: Овчинников Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1900 ст.
Дочь: Мария 2 Георгиевна
Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович
Смерть
До 1900 ст.