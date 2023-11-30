Овчинникова (Тетерятникова) Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Тетерятникова) Анна Федорова

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

До 1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1883 ст.

Муж: Овчинников Георгий Михайлович

Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
07.08.1885 ст.

Сын: Овчинников Трофим Георгиевич

Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
22.07.1887 ст.

Сын: Овчинников Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
22.03.1890 ст.

Сын: Овчинников Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
15.06.1894 ст.

Дочь: Мария 1 Георгиевна

Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
06.03.1898 ст.

Сын: Овчинников Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
14.03.1900 ст.

Дочь: Мария 2 Георгиевна

Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович

Смерть
До 1900 ст.
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