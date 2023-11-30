Караев Виктор Агубекирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшукова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Караева Тамуся Алихановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сугкоева Карина Викторовна
Мать ребёнка: Караева Тамуся Алихановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халджидис Лиза Викторовна
Мать ребёнка: Караева Тамуся Алихановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елеева Залина Викторовна
Мать ребёнка: Караева Тамуся Алихановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Караева Марина Викторовна
Мать ребёнка: Караева Тамуся Алихановна