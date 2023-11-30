Караев Виктор Агубекирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караев Виктор Агубекирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшукова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Караева Тамуся Алихановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сугкоева Карина Викторовна

Мать ребёнка: Караева Тамуся Алихановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халджидис Лиза Викторовна

Мать ребёнка: Караева Тамуся Алихановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елеева Залина Викторовна

Мать ребёнка: Караева Тамуся Алихановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Караева Марина Викторовна

Мать ребёнка: Караева Тамуся Алихановна

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