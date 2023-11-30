Халджидис Лиза Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халджидис Лиза Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Караев Виктор Агубекирович

Мать: Караева Тамуся Алихановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халджидис Элина Денисовна

Отец ребёнка: Халджидис Денис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халджидис Лазарь Денисович

Отец ребёнка: Халджидис Денис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халджидис Георгий Денисович

Отец ребёнка: Халджидис Денис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халджидис Денис Александрович

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