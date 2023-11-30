Халджидис Лиза Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халджидис Элина Денисовна
Отец ребёнка: Халджидис Денис Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халджидис Лазарь Денисович
Отец ребёнка: Халджидис Денис Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халджидис Георгий Денисович
Отец ребёнка: Халджидис Денис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно