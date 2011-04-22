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Антипова Ульяна Васильевна
Антипова Ульяна Васильевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
22.04.2011
Пол
Женский
Отец
Антипов Василий Игоревич
1983 г.р.
Мать
Антипова (Долмазян) Регина Сасуновна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2011
Отец:
Антипов Василий Игоревич
Мать:
Антипова Регина Сасуновна
Москва
, город федерального значения Москва
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