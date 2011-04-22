Антипова Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Ульяна Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2011

Отец: Антипов Василий Игоревич

Мать: Антипова Регина Сасуновна

Москва, город федерального значения Москва
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