Ковалева (Залесская) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Залесская) Ирина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1942

Сын: Ковалев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Ковалев Григорий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Мамонтова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Ковалев Григорий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Григорий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1989
Москва, город федерального значения Москва
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