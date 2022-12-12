Ковалева (Залесская) Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1942
Сын: Ковалев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Ковалев Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Мамонтова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Ковалев Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1989