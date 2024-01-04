Степина (Казеноченкова) Александра Антиповна
Место рождения
Дата рождения1868
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1868
Отец: Казеноченков Антип Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1886
Муж: Степин Иван Иванович
Есть метрика о свадьбе в 1886 г. Жених 19 лет, невеста 18 лет
Рождение ребёнка
27.02.1887
Отец ребёнка: Степин Иван Иванович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
15.06.1888
Сын: Степин Иван Иванович
Отец ребёнка: Степин Иван Иванович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
08.11.1890
Отец ребёнка: Степин Иван Иванович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
20.01.1893
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Степин Иван Иванович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
19.09.1895
Отец ребёнка: Степин Иван Иванович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
22.08.1897
Дочь: Степина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Степин Иван Иванович
Есть метрика о рождении