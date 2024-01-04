Степина (Казеноченкова) Александра Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степина (Казеноченкова) Александра Антиповна

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Казеноченков Антип Васильевич

Мать: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
12.01.1886

Муж: Степин Иван Иванович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1886 г. Жених 19 лет, невеста 18 лет
Рождение ребёнка
27.02.1887

Сын: Степин Василий Иванович

Отец ребёнка: Степин Иван Иванович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
15.06.1888

Сын: Степин Иван Иванович

Отец ребёнка: Степин Иван Иванович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
08.11.1890

Сын: Степин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Степин Иван Иванович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
20.01.1893

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Степин Иван Иванович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
19.09.1895

Сын: Степин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Степин Иван Иванович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
22.08.1897

Дочь: Степина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Степин Иван Иванович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
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