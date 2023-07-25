Быховцова (Ковалева) Фекла Калинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ковалев Калина
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1944
Отец ребёнка: Палиев Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Быховцов Минай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быховцов Минай Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно