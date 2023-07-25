Быховцова (Ковалева) Фекла Калинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быховцова (Ковалева) Фекла Калинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ковалев Калина

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1944

Сын: Быховцов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Палиев Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палиев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быховцов Иван Минаевич

Отец ребёнка: Быховцов Минай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быховцов Минай Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быховцов Минай Кузьмич

Смерть
Неизвестно