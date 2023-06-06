Сафаров Байрамали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафаров Байрамали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Ибрашев Сафар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Байрамов Адхам

Мать ребёнка: Гулейша

Рождение ребёнка
1795

Сын: Байрамов Алмамет

Мать ребёнка: Гулейша

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Сафарова Гульбана

Мать ребёнка: Гулейша

Рождение ребёнка
1805

Сын: Байрамов Рахметулла

Мать ребёнка: Гулейша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулейша

Место жительства
Неизвестно
Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно