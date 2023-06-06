Сафаров Байрамали
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Ибрашев Сафар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Байрамов Адхам
Мать ребёнка: Гулейша
Рождение ребёнка
1795
Сын: Байрамов Алмамет
Мать ребёнка: Гулейша
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Сафарова Гульбана
Мать ребёнка: Гулейша
Рождение ребёнка
1805
Сын: Байрамов Рахметулла
Мать ребёнка: Гулейша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулейша
Место жительства
Неизвестно
Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно