Тарабанова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабанова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарабанов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарабанов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Тарабанов Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарабанов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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