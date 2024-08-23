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Тарабанов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарабанов Григорий Савельевич

Мать: Тарабанова (Голубцова) Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарабанова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарабанова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарабанов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Тарабанова Анна

Смерть
Неизвестно

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