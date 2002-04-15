Трифонова (Сухова) Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Сухова) Валентина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухов Егор Фёдорович

Мать: Сухова Евгения Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Ширинкин Юрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Ширинкин Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширинкин Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифонов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Трифонов Николай Филиппович

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