Трифонова (Сухова) Валентина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухов Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ширинкин Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ширинкин Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифонов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Трифонов Николай Филиппович