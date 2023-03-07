Трифонов Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения03.05.1950
Дата смерти05.10.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Трифонова Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трифонова Валентина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1914