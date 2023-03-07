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Трифонов Николай Филиппович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.05.1950

Дата смерти

05.10.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1950

Отец: Логинов Терентий Иванович

Мать: Трифонова Евдокия Филипповна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Трифонова Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Трифонова Валентина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Валентина Егоровна

Смерть
05.10.1914
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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