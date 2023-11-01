Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Пыжева) Евдокия Федосеевна
(Пыжева) Евдокия Федосеевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1695
Пол
Женский
Отец
Пыжев Федосей Гаврилович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец:
Пыжев Федосей Гаврилович
Мать:
?
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия