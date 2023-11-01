(Пыжева) Евдокия Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пыжева) Евдокия Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Пыжев Федосей Гаврилович

Мать: ?

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