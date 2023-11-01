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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Евдокия Федосеевна
Отец ребёнка: Пыжев Федосей Гаврилович
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Графена Федосеевна
Отец ребёнка: Пыжев Федосей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжев Федосей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно