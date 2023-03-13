Мокшанцева Акулина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокшанцева Акулина Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Романъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Мокшанцевъ Трофимъ

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Романъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Мокшанцевъ Захаръ

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Романъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Романъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Романъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокшанцевъ Романъ

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