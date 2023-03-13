Мокшанцева Акулина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Романъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Мокшанцевъ Трофимъ
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Романъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мокшанцевъ Захаръ
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Романъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Романъ
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Романъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокшанцевъ Романъ