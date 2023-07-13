Трушина (Парасочка) Лидия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушина (Парасочка) Лидия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1967

Дочь: Соколкина Елена Александровна

Отец ребёнка: Трушин Александр Петрович

Светлый, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно