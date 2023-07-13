Трушина (Парасочка) Лидия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1967
Дочь: Соколкина Елена Александровна
Отец ребёнка: Трушин Александр Петрович
Светлый, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно