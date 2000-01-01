Koch Madis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Koch Madis

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Место рождения

Kaisma, Pärnumaa, Estonia

Дата рождения

Около 1809

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Koch Madis

Мать: Madle

Kaisma, Pärnumaa, Estonia
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