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Горшенин Иван Никитич

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Горшенин Никита Семенович

Мать: Горшенина Настасья Ивановна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.11.1856

Жена: Горшенина Зиновья Гавриловна

Рождение ребёнка
27.01.1860

Сын: Горшенин Семен Иван

Мать ребёнка: Горшенина Зиновья Гавриловна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1862

Сын: Горшенин Евмений Иванович

Мать ребёнка: Горшенина Зиновья Гавриловна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1865

Сын: Горшенин Иван Иванович

Мать ребёнка: Горшенина Зиновья Гавриловна

Рождение ребёнка
23.03.1865

Сын: Горшенин Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Горшенина Зиновья Гавриловна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Горшенина Апполинария Ивановна

Мать ребёнка: Горшенина Зиновья Гавриловна

Рождение ребёнка
07.10.1867

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Горшенина Зиновья Гавриловна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно