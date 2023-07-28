Горшенин Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
04.11.1856
Рождение ребёнка
27.01.1860
Сын: Горшенин Семен Иван
Мать ребёнка: Горшенина Зиновья Гавриловна
Рождение ребёнка
16.09.1862
Сын: Горшенин Евмений Иванович
Мать ребёнка: Горшенина Зиновья Гавриловна
Рождение ребёнка
03.01.1865
Мать ребёнка: Горшенина Зиновья Гавриловна
Рождение ребёнка
23.03.1865
Сын: Горшенин Гаврила Иванович
Мать ребёнка: Горшенина Зиновья Гавриловна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Горшенина Апполинария Ивановна
Мать ребёнка: Горшенина Зиновья Гавриловна
Рождение ребёнка
07.10.1867
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Горшенина Зиновья Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно