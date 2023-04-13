Михайлова Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

11.01.1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1760 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Михайлов Никита Филатович

Отец ребёнка: Михайлов Филат Леонтьевич

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Михайлов Яков Филатович

Отец ребёнка: Михайлов Филат Леонтьевич

Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Михайлов Флор Филатович

Отец ребёнка: Михайлов Филат Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Филат Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.01.1832
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