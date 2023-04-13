Михайлова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти11.01.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Михайлов Никита Филатович
Отец ребёнка: Михайлов Филат Леонтьевич
Рождение ребёнка
До 1790
Отец ребёнка: Михайлов Филат Леонтьевич
Рождение ребёнка
До 1804
Отец ребёнка: Михайлов Филат Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.01.1832