Кривошеина (Ивановская) Устинья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кривошеин Степан Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кривошеин Михаил Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кривошеин Михаил Иванович
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно