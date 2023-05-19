Кривошеина (Ивановская) Устинья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Ивановская) Устинья Ефимовна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Кривошеин Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Кривошеин Степан Иванович

Отец ребёнка: не указан

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Кривошеин Петр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кривошеин Михаил Иванович

Отец ребёнка: не указан

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Кривошеин Михаил Иванович

Отец ребёнка: не указан

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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