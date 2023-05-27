Маликина Синклитикия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Маликина Варвара Мироновна
Отец ребёнка: Маликин Мирон Егорович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Маликина Агрипина Мироновна
Отец ребёнка: Маликин Мирон Егорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Маликина Лукерья Мироновна
Отец ребёнка: Маликин Мирон Егорович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Маликина Ирина Мироновна
Отец ребёнка: Маликин Мирон Егорович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно