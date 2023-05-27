Маликина Синклитикия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликина Синклитикия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Маликина Варвара Мироновна

Отец ребёнка: Маликин Мирон Егорович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Маликина Агрипина Мироновна

Отец ребёнка: Маликин Мирон Егорович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Маликина Лукерья Мироновна

Отец ребёнка: Маликин Мирон Егорович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Маликина Ирина Мироновна

Отец ребёнка: Маликин Мирон Егорович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликин Мирон Егорович

Смерть
Неизвестно
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