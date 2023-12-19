Еланцева Алексанра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еланцева Алексанра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.39

Дочь: Шупова Тася Александровна

Отец ребёнка: Еланцев Александр

Рождение ребёнка
30.07.1945

Сын: Еланцев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Еланцев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабошова Нина Александровна

Отец ребёнка: Еланцев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еланцев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Еланцев Александр

Смерть
Неизвестно
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