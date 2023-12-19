Еланцева Алексанра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.39
Дочь: Шупова Тася Александровна
Отец ребёнка: Еланцев Александр
Рождение ребёнка
30.07.1945
Сын: Еланцев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Еланцев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабошова Нина Александровна
Отец ребёнка: Еланцев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еланцев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Еланцев Александр
Смерть
Неизвестно