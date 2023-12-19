Еланцев Александр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1907
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.08.39
Дочь: Шупова Тася Александровна
Мать ребёнка: Еланцева Алексанра Николаевна
Рождение
22.06.1907
Ранение
1943
Рождение ребёнка
30.07.1945
Сын: Еланцев Георгий Александрович
Мать ребёнка: Еланцева Алексанра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабошова Нина Александровна
Мать ребёнка: Еланцева Алексанра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еланцев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Еланцева Алексанра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еланцев Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана