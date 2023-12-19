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Еланцев Александр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.08.39

Дочь: Шупова Тася Александровна

Мать ребёнка: Еланцева Алексанра Николаевна

Рождение
22.06.1907

Отец: Еланцев Гаврила Федорович

Мать: Еланцева Анисья Фирстовна

Ранение
1943
Рождение ребёнка
30.07.1945

Сын: Еланцев Георгий Александрович

Мать ребёнка: Еланцева Алексанра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабошова Нина Александровна

Мать ребёнка: Еланцева Алексанра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еланцев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Еланцева Алексанра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еланцев Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

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