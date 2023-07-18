Галахова (Акимова) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галахова (Акимова) Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1893

Дата смерти

01.07.1980

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1893

Отец: Акимов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1921

Сын: Галахов Иван Александрович

Отец ребёнка: Галахов Александр Михайлович

Агламазово, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Место жительства
Неизвестно
Агламазово, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Смерть
01.07.1980
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область