Галахова (Акимова) Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1893
Дата смерти01.07.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1893
Отец: Акимов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1921
Сын: Галахов Иван Александрович
Отец ребёнка: Галахов Александр Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.1980
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область