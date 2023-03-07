(Шретер Виноградова) Марианна Людвиговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шретер Виноградова) Марианна Людвиговна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

06.07.1905

Дата смерти

04.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1905

Отец: Шретер Людвиг Людвигович

Мать: Екатерина Леонтьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазунова Нина Александровна

Отец ребёнка: Виноградов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Александр

Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор
Смерть
04.07.1982
Москва, город федерального значения Москва
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