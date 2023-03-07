(Шретер Виноградова) Марианна Людвиговна
Место рождения
Дата рождения06.07.1905
Дата смерти04.07.1982
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1905
Отец: Шретер Людвиг Людвигович
Мать: Екатерина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазунова Нина Александровна
Отец ребёнка: Виноградов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виноградов Александр
Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор
Смерть
04.07.1982
Москва, город федерального значения Москва