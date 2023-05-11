Костемирова (Кирпичёва) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.04.1905
Дата смерти28.10.1975
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1905
Отец: Кирпичёв Михаил
Рождение ребёнка
04.05.1937
Дочь: Соколова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Костемиров Владимир Павлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костемиров Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Костемиров Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костемирова Нина I Владимировна
Отец ребёнка: Костемиров Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ряузов Николай
Смерть
28.10.1975