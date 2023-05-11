Костемирова (Кирпичёва) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костемирова (Кирпичёва) Александра Михайловна

Место рождения

Скопин, город Скопин, Рязанская область

Дата рождения

23.04.1905

Дата смерти

28.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1905

Отец: Кирпичёв Михаил

Мать: Кирпичёва Мария Михайловна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.05.1937

Дочь: Соколова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Костемиров Владимир Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костемиров Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Костемиров Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костемирова Нина I Владимировна

Отец ребёнка: Костемиров Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряузов Николай

Смерть
28.10.1975
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