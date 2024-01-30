Патрикеева Татьяна Варламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеева Татьяна Варламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Патрикеев Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Патрикеев Евдоким Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафья Евдокимовна

Отец ребёнка: Патрикеев Евдоким Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мелания Евдокимовна

Отец ребёнка: Патрикеев Евдоким Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.08.1859

Сын: Патрикеев Тит Евдокимович

Отец ребёнка: Патрикеев Евдоким Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Патрикеев Алексей Евдокимович

Отец ребёнка: Патрикеев Евдоким Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрикеев Евдоким Семенович

Смерть
Неизвестно
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