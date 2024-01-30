Патрикеева Татьяна Варламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Патрикеев Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Патрикеев Евдоким Семенович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафья Евдокимовна
Отец ребёнка: Патрикеев Евдоким Семенович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мелания Евдокимовна
Отец ребёнка: Патрикеев Евдоким Семенович
Рождение ребёнка
23.08.1859
Сын: Патрикеев Тит Евдокимович
Отец ребёнка: Патрикеев Евдоким Семенович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Патрикеев Алексей Евдокимович
Отец ребёнка: Патрикеев Евдоким Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно