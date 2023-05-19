Мотовилина (Блохина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотовилина (Блохина) Мария Степановна

Место рождения

Марицкий Хутор, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Блохин Степан

Мать: Блохина Агафья

Марицкий Хутор, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Лазарева Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Мотовилин Александр Петрович

Марицкий Хутор, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Колбасова Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Мотовилин Александр Петрович

Марицкий Хутор, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Мотовилин Иван Александрович

Отец ребёнка: Мотовилин Александр Петрович

Марицкий Хутор, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.07.1911

Дочь: Павлютенкова Матрёна Александровна

Отец ребёнка: Мотовилин Александр Петрович

Марицкий Хутор, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Александровна

Отец ребёнка: Мотовилин Александр Петрович

Марицкий Хутор, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карцева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Мотовилин Александр Петрович

Марицкий Хутор, Севский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
1919
Марицкий Хутор, Севский муниципальный район, Брянская область
Брянская область, Севский район, хутор Марицкий