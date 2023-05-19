Мотовилина (Блохина) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Блохин Степан
Мать: Блохина Агафья
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Лазарева Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Мотовилин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Колбасова Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Мотовилин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Мотовилин Иван Александрович
Отец ребёнка: Мотовилин Александр Петрович
Рождение ребёнка
25.07.1911
Дочь: Павлютенкова Матрёна Александровна
Отец ребёнка: Мотовилин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Александровна
Отец ребёнка: Мотовилин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карцева Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Мотовилин Александр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
1919
Брянская область, Севский район, хутор Марицкий