Лазарева (Мотовилина) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Мотовилина) Прасковья Александровна

Место рождения

Марицкий Хутор, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Мотовилин Александр Петрович

Мать: Мотовилина Мария Степановна

Марицкий Хутор, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Лазарев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Лазарев Михаил Фёдорович

СССР, г. Новороссийск
Рождение ребёнка
15.11.1928

Дочь: Скуратова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Лазарев Михаил Фёдорович

СССР, г. Новороссийск
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая на цементном заводе крестьянка
Смерть
1942
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