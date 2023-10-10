Лазарева (Мотовилина) Прасковья Александровна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лазарев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Лазарев Михаил Фёдорович
СССР, г. Новороссийск
Рождение ребёнка
15.11.1928
Дочь: Скуратова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Лазарев Михаил Фёдорович
СССР, г. Новороссийск
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая на цементном заводе крестьянка
Смерть
1942