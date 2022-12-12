Головачёва (Соколова) Александра Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Афанасий
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1900
Дочь: Лапина Маргарита Аполлоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безсонова Елена Аполлоновна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головачёв Аполлон
Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область