Головачёва (Соколова) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головачёва (Соколова) Александра Афанасьевна

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Место рождения

Красная Пахра, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Афанасий

Мать: Соколова Александра Григорьевна

Красная Пахра, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1900

Дочь: Лапина Маргарита Аполлоновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безсонова Елена Аполлоновна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головачёв Аполлон

Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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