Соколова Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Александра Григорьевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Вычислено 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Соколов Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Соколов Афанасий

Село Варварино Краснопахорской волости Подольского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головачёва Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Соколов Афанасий

Красная Пахра, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Соколов Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Афанасий

Смерть
Неизвестно
с.Варварино Краснопахорского уезда
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