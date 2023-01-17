Соколова Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Сын: Соколов Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Соколов Афанасий
Село Варварино Краснопахорской волости Подольского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головачёва Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Соколов Афанасий
Красная Пахра, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Соколов Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Афанасий
Смерть
Неизвестно
с.Варварино Краснопахорского уезда