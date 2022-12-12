Талдыкина Евфросинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Евфросинья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Талдыкина Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Талдыкина Хиония (Фиона) Терентьевна

Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Талдыкин Мирон Терентьевич

Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Талдыкин Федор Терентьевич

Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Терентий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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