Талдыкина Евфросинья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Талдыкина Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Ефимович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Талдыкина Хиония (Фиона) Терентьевна
Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Ефимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Талдыкин Мирон Терентьевич
Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Ефимович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Талдыкин Федор Терентьевич
Отец ребёнка: Талдыкин Терентий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно