Ерхова Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрхова Зинаида Михайловна

Ерхова Зинаида Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1937

Дата смерти

30.03.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1971

Сын: Ерхов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ерхов Михаил Алексеевич

Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерхов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерхов Михаил Алексеевич

Смерть
30.03.2018
Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close