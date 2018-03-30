Ерхова Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1937
Дата смерти30.03.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1971
Отец ребёнка: Ерхов Михаил Алексеевич
Красный Яр, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерхов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерхов Михаил Алексеевич
Смерть
30.03.2018
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно