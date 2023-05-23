Никифорова Дарья Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти14.02.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1879
Гакручейский приход Георгиевской
Рождение ребёнка
23.11.1880
Сын: Никифоров Александр Егоров
Отец ребёнка: Никифоров Егор (Георгий) Спиридонович
Рождение ребёнка
08.08.1882
Дочь: Архипова Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Никифоров Егор (Георгий) Спиридонович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мигачева Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Никифоров Егор (Георгий) Спиридонович
Рождение ребёнка
01.11.1888
Сын: Никифоров Михаил Егорович
Отец ребёнка: Никифоров Егор (Георгий) Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никифоров Егор (Георгий) Спиридонович
Смерть
14.02.1911