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Никифорова Дарья Космина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

14.02.1911

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1879

Муж: Никифоров Егор (Георгий) Спиридонович

Гакручейский приход Георгиевской
Рождение ребёнка
23.11.1880

Сын: Никифоров Александр Егоров

Отец ребёнка: Никифоров Егор (Георгий) Спиридонович

Рождение ребёнка
08.08.1882

Дочь: Архипова Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Никифоров Егор (Георгий) Спиридонович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мигачева Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Никифоров Егор (Георгий) Спиридонович

Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Никифоров Михаил Егорович

Отец ребёнка: Никифоров Егор (Георгий) Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Петр Егорович

Отец ребёнка: Никифоров Егор (Георгий) Спиридонович

Смерть
14.02.1911
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