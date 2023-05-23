Никифоров Егор (Георгий) Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Егор (Георгий) Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1859

Дата смерти

19.10.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1859

Отец: Никифоров Спиридон

Мать: Никифорова Марфа Ефимовна

Бракосочетание
06.11.1879

Жена: Никифорова Дарья Космина

Гакручейский приход Георгиевской
Рождение ребёнка
23.11.1880

Сын: Никифоров Александр Егоров

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Космина

Рождение ребёнка
08.08.1882

Дочь: Архипова Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Космина

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мигачева Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Космина

Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Никифоров Михаил Егорович

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Космина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Петр Егорович

Мать ребёнка: Никифорова Дарья Космина

Смерть
19.10.1893
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