Никифоров Егор (Георгий) Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1859
Дата смерти19.10.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1859
Отец: Никифоров Спиридон
Бракосочетание
06.11.1879
Жена: Никифорова Дарья Космина
Гакручейский приход Георгиевской
Рождение ребёнка
23.11.1880
Сын: Никифоров Александр Егоров
Мать ребёнка: Никифорова Дарья Космина
Рождение ребёнка
08.08.1882
Дочь: Архипова Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Никифорова Дарья Космина
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мигачева Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Никифорова Дарья Космина
Рождение ребёнка
01.11.1888
Сын: Никифоров Михаил Егорович
Мать ребёнка: Никифорова Дарья Космина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никифорова Дарья Космина
Смерть
19.10.1893