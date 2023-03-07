Бусарева (Щенникова, Суплотовв, прием) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1801
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Щениковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бусаревъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бусаревъ Николай
Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бусаревъ Александръ
Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
11.03.1834
Дочь: Опарина Дарья
Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
28.05.1836
Сын: Бусаревъ Тихонъ
Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
28.03.1840
Сын: Бусаревъ Гаврила
Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.11.1842
Сын: Бусаревъ Осипъ
Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
12.05.1847
Сын: Бусаревъ Степанъ
Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бусаревъ Михаилъ