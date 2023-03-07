Бусарева (Щенникова, Суплотовв, прием) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарева (Щенникова, Суплотовв, прием) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Щениковъ Никифоръ

Мать: Суплотова, Щеникова Меланья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бусаревъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
1830

Сын: Бусаревъ Николай

Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бусаревъ Александръ

Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
11.03.1834

Дочь: Опарина Дарья

Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
28.05.1836

Сын: Бусаревъ Тихонъ

Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
28.03.1840

Сын: Бусаревъ Гаврила

Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.11.1842

Сын: Бусаревъ Осипъ

Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
12.05.1847

Сын: Бусаревъ Степанъ

Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусаревъ Михаилъ

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