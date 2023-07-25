Игнатенко (Олейникова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко (Олейникова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Игнатенко Николай Петрович

Отец ребёнка: Игнатенко Петр Степанович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Игнатенко Николай Петрович

Отец ребёнка: Игнатенко Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенко Петр Степанович

Смерть
Неизвестно