Игнатенко (Олейникова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Игнатенко Николай Петрович
Отец ребёнка: Игнатенко Петр Степанович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Игнатенко Николай Петрович
Отец ребёнка: Игнатенко Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно