Huber James Edward
Место рожденияMobile, Alabama
Дата рождения1878
Дата смерти13.11.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Huber John Henry
Мать: Wright Mary Catherine
Mobile, Alabama
Бракосочетание
14.12.1902
Жена: Huber Mary Elizabeth
Mobile, Mobile, Alabama, United States
Mobile, Alabama, USA
Рождение ребёнка
04.03.1904
Сын: Huber James Curtis
Мать ребёнка: Huber Mary Elizabeth
Alabama
Рождение ребёнка
10.07.1906
Сын: Huber Thomas P
Мать ребёнка: Huber Mary Elizabeth
Alabama, United States
Рождение ребёнка
28.02.1912
Сын: Huber Henry Delbert
Мать ребёнка: Huber Mary Elizabeth
Рождение ребёнка
13.09.1915
Сын: Huber Wilbert Lee
Мать ребёнка: Huber Mary Elizabeth
Рождение ребёнка
15.01.1916
Дочь: Anna Mae
Мать ребёнка: Huber Mary Elizabeth
Ala
Рождение ребёнка
14.10.1917
Дочь: Lillian Etta
Мать ребёнка: Huber Mary Elizabeth
Ala
Место жительства
1920
Theodore, Mobile, Alabama
Theodore, Mobile, Alabama
Смерть
13.11.1938
Ala
Alabama, USA
Похороны
Неизвестно
Magnolia Springs Cemetery Theodore Mobile County Alabama, USA Plot: Section A Row 7
Magnolia Springs Cemetery Theodore Mobile County Alabama, USA Plot: Section A Row 7