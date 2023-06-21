Huber James Edward — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Huber James Edward

Место рождения

Mobile, Alabama

Дата рождения

1878

Дата смерти

13.11.1938

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1843 г.р.

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Huber John Henry

Мать: Wright Mary Catherine

Mobile, Alabama
Бракосочетание
14.12.1902

Жена: Huber Mary Elizabeth

Mobile, Mobile, Alabama, United States
Mobile, Alabama, USA
Рождение ребёнка
04.03.1904

Сын: Huber James Curtis

Мать ребёнка: Huber Mary Elizabeth

Alabama
Рождение ребёнка
10.07.1906

Сын: Huber Thomas P

Мать ребёнка: Huber Mary Elizabeth

Alabama, United States
Рождение ребёнка
28.02.1912

Сын: Huber Henry Delbert

Мать ребёнка: Huber Mary Elizabeth

Рождение ребёнка
13.09.1915

Сын: Huber Wilbert Lee

Мать ребёнка: Huber Mary Elizabeth

Рождение ребёнка
15.01.1916

Дочь: Anna Mae

Мать ребёнка: Huber Mary Elizabeth

Ala
Рождение ребёнка
14.10.1917

Дочь: Lillian Etta

Мать ребёнка: Huber Mary Elizabeth

Ala
Место жительства
1920
Theodore, Mobile, Alabama
Theodore, Mobile, Alabama
Смерть
13.11.1938
Ala
Alabama, USA
Похороны
Неизвестно
Magnolia Springs Cemetery Theodore Mobile County Alabama, USA Plot: Section A Row 7
Magnolia Springs Cemetery Theodore Mobile County Alabama, USA Plot: Section A Row 7