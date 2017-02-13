Минеева Нагорская Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1966
Дата смерти13.02.2017
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1966
Отец: Нагорский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минеева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Минеев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минеев Владимир Иванович
Смерть
13.02.2017