Минеева Нагорская Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева Нагорская Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1966

Дата смерти

13.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1966

Отец: Нагорский Александр

Мать: Нагорская Мотвеевская Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Минеев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минеев Владимир Иванович

Смерть
13.02.2017
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