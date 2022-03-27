Минеев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеев Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1961

Дата смерти

27.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1961

Отец: Минеев Иван Григорьевич

Мать: Минеева Воскресенская Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Минеева Нагорская Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минеева Нагорская Наталья Александровна

Смерть
27.03.2022
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