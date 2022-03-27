Минеев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1961
Дата смерти27.03.2022
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минеева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Минеева Нагорская Наталья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минеева Нагорская Наталья Александровна
Смерть
27.03.2022